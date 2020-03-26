شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أولى لقطات مسلسل The English Game الجديد عن كرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شبكة نيتفلكس أولى لقطات من مسلسلها الجديد The English Game، الذى تكون من 6 حلقات، وطرحته الشبكة على طريقة الـ مينى مسلسل، وطرحته الشبكة يوم 20 مارس الجارى على منصتها، وتراوحت تقييمات اعمل الجديد بين 8.1 و 8.6، على موقع imdb، وحظى الفيديو الترويجى على إعجاب الكثير من متابعى الشبكة.

مسلسل The English Game بطولة إدوارد هولكروفت، كيفين جوثري، أمل شارلوتن، نعمة والش، كريج باركنسون، جيمس هاركنس، أنا بات، جيرارد كيرنز، هنري لويد هيوز، كيري هايز.

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ويدور المسلسل الجديد حول قصة اختراع كرة القدم، وكيف صعدت بسرعة لتصبح لعبة العالم من خلال عبور الانقسامات الطبقية.

كما استجابت شبكة Netflix لطلب مفوض الاتحاد الأوروبي تييري بريتون، ببث الفيديو فقط بدقة قياسية عن طريق خفض معدل جودة بث الفيديوهات بنسبة 25٪، ولكن فقط في الاتحاد الأوروبي، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " forbes"، وردا على طلب مفوض الاوروبى، أصدرت شبكة نيتفلكس بيانا، الذى تضمن "بعد المناقشات بين المفوض تييري بريتون والرئيس التنفيذي لـ Netflix] ريد هاستينجز، وبالنظر إلى التحديات غير العادية التي تسبب بها فيروس كورونا، قررت شبكة Netflix البدء في تقليل معدلات جودة الفيديوهات، عبر جميع مجموعات البث الخاصة بها في أوروبا لمدة 30 يومًا."

ومن الواضح من هذه الكلمات أن القرار تم اتخاذه بشكل مباشر استجابة لطلب بريتون، الذي قام بـ طلب الطلب من نيتفلكس، دون أن يعرف معدلات الجودة على منصة البث، حيث أنه طالب، بـ تقليل الجودة إلى SD، دون أن يعرف وجود 4K، ولكنه تحدث عن أن جودة الأعمال على شبكة نيتفلكس هى HD،والتىتستهلك نسبة كبيرة من الانترنت، ومع وجود الأشخاص فى المنزل، وفرض حظر التجوال فى العديد من البلاد، يجب على نيتفلكس، أن تتكاتف لـ مساعدة متابعيها، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "forbes".



