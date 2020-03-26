شكرا لقرائتكم خبر عن ماريا كارى وبيلى إيليش وماكجرو بحفل خيرى من منازلهم لمكافحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر عدد من النجوم الأمريكين المشاركة فى حفل خيري يوم الأحد، حيث سيعزفون الموسيقى من بيوتهم لجمع الأموال بهدف مكافحة فيروس كورونا، وأهمهم ماريا كاري وبيلي إيليش وتيم ماكجرو.

والحفل الذي ستكون مدته ساعة واحدة سيقدمه إلتون جون وسيبث على محطتي فوكس وآي هارت الإذاعيتين. وسيكون هذا أول حفل يستغل نفوذ المشاهير لمساعدة من تأثروا بسبب المرض، وفقا لموقع "سكاى نيوز".

بيلي إيليش

وسيتضمن الحفل أيضاً عروضاً غنائية من أليشيا كيز وفريق باكستريت بويز وبيلي جو أرمسترونج مغني فريق جرين داي، وسيصور جميع الموسيقيين أنفسهم من منازلهم بهواتفهم المحمولة أو بمعدات أخرى.

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ويهدف الحفل إلى توجيه تحية إلى العاملين في قطاع الصحة والذين يتصدرون خط المواجهة لمحاربة الوباء الذي استنزف المستشفيات. كما يشجع المشاهدين على التبرع لمنظمتين خيريتين هما "فيدينج أمريكا" و مؤسسة "فيرست ريسبوندرز شيلدرن".

وأصبحت الولايات المتحدة ثالث أكبر دولة في العالم بعد الصين وإيطاليا من حيث عدد الوفيات الناجمة عن وباء كورونا.

وعلى خلفية الارتفاع الكبير في الإصابات بالولايات المتحدة، حذرت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، من إمكانية تحوّل البلاد إلى بؤرة تفش لفيروس كورونا.

وتتصدر ولاية نيويورك الأمريكية الولايات الأخرى، من حيث أعداد الإصابات بأكثر من 33 ألف إصابة مؤكدة، تليها نيوجيرسى بأكثر من 4 آلاف إصابة وكاليفورنيا بأكثر من 3 آلاف، فيما سجل أقل عدد من الإصابات حتى الآن داخل الحدود الأمريكية فى ويست فيرجينيا بـ39 إصابة، بينما كانت فيرجن آيلاند أقل الأراضي التابعة للولايات المتحدة إصابة بـ17 حالة مؤكدة فقط، حتى الآن.

أقر مجلس الشيوخ الأمريكى بالإجماع، مشروع قانون بـ 2 تريليون دولار، يهدف إلى مساعدة العمال العاطلين، والصناعات المتضررة من جائحة فيروس كورونا، وكذلك توفير مليارات الدولارات لشراء المعدات الطبية التي تشتد الحاجة إليها، وأرسل مجلس الشيوخ، مشروع القانون إلى مجلس النواب الذى قد يصوت عليه هذا الأسبوع.