شكرا لقرائتكم خبر عن جاكسون براون يكشف عن إصابته بفيروس كورونا .. اعرف تفاصيل الحكاية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتواجد حاليا النجم الأمريكي جاكسون براون بأحد المستشفيات في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، لإجراء اختبار "Covid-19 " فيروس كورونا والذي تبين أنه إيجابي، حيث أكد المغني الأسطوري لمجلة " رولينج ستون " أنه بمجرد أن أصيب بالسعال وارتفعت درجة حرارته، أجرى اختبار الإصابة بفيروس كورونا.
وحسب موقع " نويز " يشتبه أن براون قد أصيب بالفيروس خلال رحلته الأخيرة إلى نيويورك لتقديم عدد من الاستعرضات بـ Love Rocks benefit، والذي ضم أيضا عدد من النجوم مثل سيندي لوبر و ديف ماثيو وديريك تراكس و غيرهم .
وأشار الموقع إلى أن العديد من العاملين بهذه الحفلات كانت نتائج فحضهم نتائج إيجابية أيضًا لكنه لم يذكر أسماء حتي الآن.
قال: "أشعر أنني محظوظ لأنني لم أتأثر بشدة. أعتقد أن لدي جهاز مناعة قوي حقا ، الشيء الوحيد الذي يمكنك فعله هو عدم الذهاب إلى أي مكان ، وعدم الظهور في أي مكان ، الآن أتمنى لو لم أذهب إلى نيويورك ،كم كان الأمر أبسط لو اتصلت في ذلك الحين وقلت ، "لا ، لن أسافر وأقضي يومين في نيويورك مع كل هؤلاء الأشخاص الذين يغنون في جميع أنحاء البلاد".
كانت هذه تفاصيل خبر جاكسون براون يكشف عن إصابته بفيروس كورونا .. اعرف تفاصيل الحكاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.