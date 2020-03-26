شكرا لقرائتكم خبر عن جاكسون براون يكشف عن إصابته بفيروس كورونا .. اعرف تفاصيل الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتواجد حاليا النجم الأمريكي جاكسون براون بأحد المستشفيات في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، لإجراء اختبار "Covid-19 " فيروس كورونا والذي تبين أنه إيجابي، حيث أكد المغني الأسطوري لمجلة " رولينج ستون " أنه بمجرد أن أصيب بالسعال وارتفعت درجة حرارته، أجرى اختبار الإصابة بفيروس كورونا.

وحسب موقع " نويز " يشتبه أن براون قد أصيب بالفيروس خلال رحلته الأخيرة إلى نيويورك لتقديم عدد من الاستعرضات بـ Love Rocks benefit، والذي ضم أيضا عدد من النجوم مثل سيندي لوبر و ديف ماثيو وديريك تراكس و غيرهم .

وأشار الموقع إلى أن العديد من العاملين بهذه الحفلات كانت نتائج فحضهم نتائج إيجابية أيضًا لكنه لم يذكر أسماء حتي الآن.

قال: "أشعر أنني محظوظ لأنني لم أتأثر بشدة. أعتقد أن لدي جهاز مناعة قوي حقا ، الشيء الوحيد الذي يمكنك فعله هو عدم الذهاب إلى أي مكان ، وعدم الظهور في أي مكان ، الآن أتمنى لو لم أذهب إلى نيويورك ،كم كان الأمر أبسط لو اتصلت في ذلك الحين وقلت ، "لا ، لن أسافر وأقضي يومين في نيويورك مع كل هؤلاء الأشخاص الذين يغنون في جميع أنحاء البلاد".