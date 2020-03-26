شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يتبع تقليداجديدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قررت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، تأسيس تقليد جديد، وهو اختيار مسرحي من جيل الشباب لإلقاء كلمة في اليوم العالمي للمسرح، واختارت إدارة المهرجان برئاسة المخرج مازن الغرباوي لهذا العالم الفنان والكاتب المسرحي محمود حديني.

ويستمر هذا التقليد كل عام ، وفي السنوات القادمة ستختار إدارة المهرجان شابا من دول العالم المختلفة يكون فاعلا ومؤثرا في بلده، على الصعيد المسرحي والمحلي والدولي، وستقوم إدارة المهرجان بترجمة الرسالة بالصوت والصورة تزامنا مع اليوم العالمي للمسرح.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي أجل دورته الخامسة بمدينة شرم الشيخ، بسبب ما يمر به العالم من أزمة لانتشار فيروس كورونا المستجد والمهرجان تترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان النجم محمد صبحي، ويديره الدكتورة إنجي البستاوي ويديره تنفيذيا الفنان طارق صبري أما المشرف العام علي ورش المهرجان فهو الفنان محسن منصور.

ويقام المهرجان تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة برئاسة المهندس أحمد يوسف والهيئة الدولية للمسرح برئاسة المهندس محمد سيف الأفخم .