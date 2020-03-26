ياسمين رئيس من الحجر المنزلي: حاسة إننا هنقول شكرًا كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

غردت الفنانة ياسمين رئيس عبر حسابها بـ"تويتر"، تغريدة تحدثت فيها عن وضعها في الحجر المنزلي قائلة: "إحساس غريب".

وأضافت "ياسمين"، إنها عادت من السفر منذ 7 أيام، ومن وقتها وهي ملتزمة بالحجر المنزلي، قائلة: "إحساس غريب جدا ولخبطه كتير لسه مش عارفه أفسرها".

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وتابعت: "بس القعدة في البيت بتخلي الواحد يركز أكثر في حاجات كان شاغل نفسه عنها بزحمة الحياة حاسه أنه قريبًا هنقول شكرا كورونا".

وتجهز حاليا ياسمين رئيس لفيلم "جارة القمر"، مع زوجها المخرج هادي الباجوري، تأليف محمود زهران.

وخاضت مؤخرًا بطولة فيلم "لص بغداد"، مع الفنان محمد إمام.