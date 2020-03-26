- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
علقت الفنانة منى هلا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، على أزمة فيروس كورونا المستجد، التي يعاني منها العالم هذه الأيام.
وكتبت: "الصراحة الجنس البشري يستاهل كل خير، ولسه ما خفي كان أعظم الكون بيتخلص مننا شوية بشوية، وبصراحة عنده حق".
وتتخذ الدولة المصرية العديد من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، منها غلق المدارس، وتوقيف رحلات الطيران، وغلق المحال التجارية في السابعة مساء، وغيرها من الإجراءات.
كانت هذه تفاصيل خبر منى هلا عن أزمة كورونا: "الكون بيتخلص مننا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.