منى هلا عن أزمة كورونا: "الكون بيتخلص مننا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علقت الفنانة منى هلا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، على أزمة فيروس كورونا المستجد، التي يعاني منها العالم هذه الأيام.

وكتبت: "الصراحة الجنس البشري يستاهل كل خير، ولسه ما خفي كان أعظم الكون بيتخلص مننا شوية بشوية، وبصراحة عنده حق".

وتتخذ الدولة المصرية العديد من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، منها غلق المدارس، وتوقيف رحلات الطيران، وغلق المحال التجارية في السابعة مساء، وغيرها من الإجراءات.