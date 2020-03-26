أحمد صلاح حسني يختبر جمهوره بصورة مع "الأهلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: وجه الفنان أحمد صلاح حسني، سؤالا لجمهور، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر. ونشر "حسني" صورة له مع فريق النادي الأهلي، وعلق: "طلع عمر النمر من وسط الحبايب". Advertisements شخصية عمر النمر جسدها "حسني" ضمن أحداث مسلسل "ختم النمر" الذي عرض مؤخرا وحقق نجاحا كبيرا. "ختم النمر" بطولة أحمد.صلاح حسني، ميرهان حسين، عفاف شعيب، نسرين طافش، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.

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