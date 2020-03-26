تراند اليوم : وفاة أول فنان عربي متأثرًا بإصابته بـ"كورونا"

رحل عن عالمنا أول فنان عربي، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد يومين من إعلان إصابته.حيث أعلن اليوم الخميس، عن وفاة الفنان المغربي مارسيل بوطبول (75 سنة) ،في إحدى مستشفيات باريس.وأول أمس أعلنت المطربة المغربية الشابة "عبير العابد"، عن إصابة الفنان المغربي ذو الأصول اليهودية مارسيل بوطبول بفيروس "كورونا" المستجد.ونشرت المطربة صورة لها عبر حسابها على "إنستجرام"، رفقة الفنان المصاب، معلقة عليها بالقول "بقاو فديوركم ها واحد من معارفنا وحبابنا مريض في الإنعاش أو خاص حتى نمرضو كاملين عاد نرتاحو".والفنان المغربي الراحل "بوطبول" هو من مواليد فاس سنة 1945، ينتمي إلى عائلة فنية فهو ابن جاكوب بوطبول وأخ الفنان حاييم بوطبول.ويعد من بين آخر الفنانين اليهود المغاربة الذين أبدعو في مجال الفن الشعبي المغربي، حيث يتميز بنوع منفرد من الأغاني، ينبني على القصائد التقليدية، مرفوقة بموسيقى تعتمد على آلتي الإيقاع والكمان واللذان لا يعزفاهما سوى شقيقاه.

كما سبق له أن خاض تجربة سينمائية في فيلم "أوركسترا منتصف الليل" للمخرج جيروم أوليفر كوهين والذي يتطرق فيه لقصته .





