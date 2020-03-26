تراند اليوم : صور| مغني شهير يتعرض لحادث مروع



تعرض مغني الراب البريطاني "بوجزي مالون" لحادث مروع أثناء قيادته دراجة نارية في مدينة مانشستر.

وأصيب "مالون" الذي لديه أكثر من 500 ألف متابع على "فيس بوك" خلال الحادث، وفقًا لموقع "Grime Daily GRM Daily"



وتم تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي للنجم وهو واسمه الحقيقي "آرون ديفيس" (29 عامًا)، وهو يركب دراجة نارية. ويرتدي معطفًا فلورسنت عند إشارة المرور، قبل أن يقترب منه مجموعة من المعجبين في سيارة متحركة.



وشوهد وهو يحاول الابتعاد عن المعجبين من خلال الانطلاق إلى الأمام. وفي وقت لاحق من المقطع، تقوم المجموعة بتصوير نفسها بسرعة، قبل أن يقع الحادث.

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وقام "KSI" نجم "يوتيوب" بالتغريد لمتابعيه البالغ عددهم 5.5 مليون قائلاً : "أنا أصلي من أجلك FamTheBugzyMalone". وشارك مغني الراب "تشيب": "صلوا إلىTheBugzyMalone من أكثر الناس صدقًا في قلبي وروحي. آمل أن يتعافى".

واشتهر مالون في عام 2010 بعد إصدار أغنيته الأولى "SwaggaMan" وتصدّر عناوين الصحف مؤخرًا بعد أن قدم ماسة ثمينة إلى صديقته.



وعلى الرغم من إبقاء خطيبته بعيدًا عن الأضواء طوال فترة علاقتهما المستمرة منذ 9 سنوات، فقد أعلن الخبر في ديسمبر على "إنستجرام" بينما كان في رحلة رومانسية في باريس.

