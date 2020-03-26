تراند اليوم : فنان مصري: الله يرحمك يا جدي كنت حرامي وكداب

تفاعل العديد من الفنانين المصريين مع فيروس " كورونا "، في ظل المخاوف التي تنتاب العالم كل على طريقته.

وسخر الفنان محمد هنيدي من الصين التي كانت سببًا في نشر الفيروس في العالم، من خلال أحد مشاهده في فيلم "فول الصين العظيم".



وعلق على مقولة جده في الفيلم (الفنان سامي سرحان) عند محاولته إقناعه بالسفر إلى الصين: "الصين حلوة"، قائلاً عبر حسابه على موقع "تويتر": "الله يرحمك يا جدي .. كنت حرامي وكمان كداب".

وكتبت الفنانة ياسمين رئيس عبر حسابها على موقع "تويتر" فتحدثت عن شعورها بعد البقاء داخل المنزل 7 أيام متصلة بدون خروج إلى الشارع.

وقالت: ٧ أيام في البيت مشفتش الشارع رجعت يوم ١٨ من السفر عالبيت احساس غريب جداً ولخبطه كتير لسه مش عارفه أفسرها،، بس القعدة في البيت بتخلي الواحد يركز اكثر في حاجات كان شاغل نفسه عنها بزحمة الحياة حاسه انه قريباً هنقول شكرا كورونا".