تراند اليوم : "اشتهرت بأدوار الإغراء".. إصابة أول فنانة مصرية بـ"كورونا"



أعلنت الفنانة المصرية رولا محمود، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، أثناء تواجدها في لندن حيث إقامتها، مشيرة إلى أن حالتها "من سيئ إلى أسوأ".

وكتبت الفنانة المصرية التي عرفت من خلال أدوار الإغراء، على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، قائلة : مساكم صحة وعافية.. للأسف حالتي من سىء إلى أسوأ... أنا أصيبت بالفيروس رغم اتخاذي جميع الاحتياطات اللازمة.. للأسف النظام الصحي هنا حاليًا مفعم بحالات كثيرة.. ولا أعلم إذا كانوا حتى مستعدين لعلاجى.. دعاؤكم أكيد هيساعدني.. سأحاول الاستفسار في تغريداتي القادمة عن أى مكان للفحص بمنطقتى.. محبتي".

رولا محمود ممثلة مصرية ولدت فى الكويت عام 1980، بدأت التمثيل عام 2000 وقدمت العديد من أدوار الإغراء منذ بدايتها فى دور فتاة ليل عام 2000 فى مسلسل "أوان الورد" وقدمت نفس الدور فى فيلم "الساحر" وكان أشهر أدوارها فى الإغراء فى فيلم "مواطن ومخبر وحرامي"، والذى قدمت فيه دور مديحة التى تقيم علاقة غير شرعية مع سليم، الذى يقوم بدوره خالد أبو النجا، ثم تتزوج المرجوشى الذى يقوم بدوره شعبان عبد الرحيم، لكنها تخونه مع سليم وفى عام 2006 قدمت دور إغراء آخر، فى فيلم مفيش غير كده.

كما شاركت في فيلم "معالى الوزير" مع النجم القدير الراحل أحمد زكى الذى عرض عام 2002، كما شاركت رولا في مسلسل "كيد النسا" بطولة فيفى عبدة وسمية الخشاب عام 2011، إخراج أحمد صقر، وتأليف حسين مصطفى محرم.





مساكم صحه وعافيه 🌼

للأسف حالتي من سئ إلي أسوأ.

أنا أصبت بالفيروس رغم اتخاذي جميع الاحتياطات اللازمه.

للأسف النظام الصحي هنا حاليًا مفعم بحالات كثيره.

ولا أعلم إذا كانوا حتي مستعدين لعلاجي.

دعاءكم أكيد هيساعدني.

سأحاول الإستفسار في تغريداتي القادمه عن أي مكان للفحص بمنطقتي

محبتي — Rola Mahmoud (@rolarola) March 24, 2020

— Rola Mahmoud (@rolarola)