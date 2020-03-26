خليك في البيت.. ملك قورة لجمهورها:اهتموا بالمطبخ يا جماعة

شاركت الفنانة ملك قوره جمهورها مجموعة صور جديدة لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وظهرت ملك خلال الصور داخل المطبخ وتحمل في يدها كوب، وعلقت على الصور قائلة : "اهتموا بالمطبخ يا جماعة". الجدير بالذكر أن أخر أعمال الفنانة ملك قورة مسلسل "جمع سالم" بطولة الفنانة زينة، تأليف محمد ناير، إخراج جمال الحداد، ويناقش العمل في إطار درامي قضية التبني والمشاكل داخل الأسرة المصرية.

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