نقل سليمان الياسين إلى العناية المركزة.. وهذه التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - تعؤض الممثل الكويتي ​سليمان الياسين​ لوعكة صحية نقل على اثرها إلى المستشفى بشكل عاجل وأُدخل الى غرفة العناية المركزة لتلقي العلاج اللازم. وكشف الممثل طارق العلي أن سليمان يرقد في المستشفى الأميري بالكويت وطلب من الجمهور الدعاء له كي يخرج بسلام من المحنة التي تعرض لها ونشر صورة له على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي وعلق كاتباً : "تعرض الأخ العزيز الفنان سليمان الياسين لوعكة صحية و يرقد في المستشفى الأميري، نسألكم الدعاء ما تشوف شر يا بو سارة".

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