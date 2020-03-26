شاهدوا ميريام فارس تمارس الرياضة وهي ترتدي فستاناً -بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الفنانة اللبنانية ​ميريام فارس​ كيف تقضي وقتها خلال الحجر المنزلي في ظل انتشار فيروس كورونا. ونشرت صوراً على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي وهي تمارس رياضية في المنزل وكتبت ميريام" الرياضة خلال الحجر الصحي غيير".

وعلق المتابعين على طرافة ميريام خصوصا انها تمارس الرياضي وهي ترتدي فستاناً.

يذكر ان الفنانة اللبنانية ميريام فارس أعلنت عن تبرعها للصليب الأحمر اللبناني من أجل مساعدة الحكومة اللبنانية ووزارة الصحة اللبنانية للتصدي لفيروس كورونا المستجد بعد ارتفاع أعداد المصابين في لبنان.