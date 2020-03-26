ميرنا وليد - بيروت - تبرعت الممثلة العالمية ​أنجلينا جولي​ بمبلغ قدره مليون دولار لمواجهة تأثير فيروس كورونا على الأطفال وأرسلت المبلغ لإحدى المؤسسات التي تهتم بمساعدة الأطفال وإطعامهم.

وأصدرت جولي بياناً فسرت فيه ما قامت به: هناك أكثر من مليار طفل خارج المدرسة في كافة أنحاء العالم، بسبب إغلاقها نتيجة لانتشار فيروس كورونا، العديد من الأطفال يعتمدون على الرعاية والتغذية التي تقدم لهم خلال ساعات الدراسة، بما في ذلك ما يقرب من 22 مليون طفل في أمريكا، نحاول الوصول إلى هؤلاء الأطفال".

كما قدمت أنجلينا جولي دعما للاجئين وللمدارس في أفغانستان وكامبوديا وكينيا ونامبيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أنجلينا جولي تتبرع بمليون دولار لمواجهة فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.