ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة السورية ​شكران مرتجى​ أنها تناولت جرعات من دواء يحتوي على الكورتيزون، بعد معاناتها من إلتهاب في الأعصاب.

وقالت إنها لا تتناول الطعام بكميات كبيرة، وقد تناولت الدواء لمدة 7 أشهر، وأنه لا زال عليها إتباع العلاج نفسه، لمدة لا تقل عن 7 أشهر أيضاً.

وعرضت مرتجى خلال حديث بالبث المباشر مع متابعيها، عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، الأدوية التي تتناولها أمام المتابعين، وعلّقت: "هدول أدويتي بخلوني أسمن وانصح".

ورداً على التعليقات على شكلها، أردفت إن القول إنها ليست جميلة لا يزعجها، وإنها تعرف أنها جميلة.

وعلى الصعيد المهني، أشارت مرتجى إلى أنه قد لا يتم عرض المسلسلات في الموسم الرمضاني، علماً أنها تشارك في مسلسل عنوانه "شارع شيكاغو".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شكران مرتجى تكشف سبب زيادة وزنها والمرض الذي تعاني منه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.