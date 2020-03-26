إنتحار منتج عالمي شنقاً في شقته!

ميرنا وليد - بيروت - إنتحر المنتج والموزع الفني الهندي ​كابالي موهان​، الذي يبلغ من العمر 60 عاماً، شنقاً في محل إقامته، بفندق بمنطقة بينيا في مدينة بنغالورو.

وذكرت صحيفة "تايمز الهندية" أن شرطة جانجامانا، أجرت التحقيقات بالقضية، وإتضح أن موهان كان يعاني من أزمة مالية، قبل إقدامه على الإنتحار.

وأفادت التقارير الإخبارية، أن موهان كان يمتلك شركة إنتاج كبيرة عانت من خسائر فادحة، وهذا ما دفعه نحو الإنتحار، في واقعة هزت الوسط الفني في الهند.

وكانت الشرطة قد تلقت العديد من الشكاوى ضد موهان، بزعم فرض سعر فائدة باهظ، وحجزته بموجب قانون المقرضين الماليين في كارناتاكا لعام 1961، وقانون حظر فرض رسوم باهظة على كارناتاكا لعام 2004.

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