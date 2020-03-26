فيديو.. القبض على امرأة صينية كانت تعد وجبة ثعابين مشوية في القاهرة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 26 مارس 2020 11:12 صباحاً - مع انتشار فيروس كورونا وتفشيه حول العالم، وارتفاع عدد الإصابات والوفيات، رفعت كل الدول من مستوى إجراءاتها الاحترازية، إلا أن السرعة الكبيرة التي ينتشر بها الوباء زادت جرعة الرعب منه بين الناس.
ومع كل الإجراءات الاحترازية وأساليب التوعية من ممارسات خاطئة قد يكون لها دور كبير بانتشار المرض، ما زلنا نسمع عن أفعال غير مسؤولة يمكن أن تساعد كورونا على حصد مزيد من الأرواح.
ففي مصر، ألقت أجهزة الأمن القبض على امرأة صينية، كانت تعد وجبة ثعابين مشوية لأصدقائها من جنسيتها في منطقة مدينتي شرق القاهرة، وذلك بعد أن تلقت السلطات بلاغاً من سكان المدينة يفيد بانبعاث رائحة شواء غريبة من شقة خاصة مجاورة تقيم فيها صينية.
وبسبب مخاوف الجيران من أن تكون تلك الرائحة ناتجة عن أطعمة غريبة يمكن أن تكون ضارة تحركوا فورا وأبلغوا السلطات.
وداهمت قوة من مباحث قطاع القاهرة الجديدة الشقة، حيث ضبطت بداخلها مجموعة من الصينيين أثناء قيامهم بسلخ كمية من الثعابين، وتجهيزها كوجبة غداء، وضبطت الثعابين المجهزة قبل وضعها على الشواء.
كذلك ألقت السلطات القبض على 5 صينيين بينهم سيدتان وتحفظت على الثعابين.
إلى ذلك تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والصحية اللازمة، وتعقيم الشقة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.
من سوق مأكولات انطلقت المأساة
يشار إلى أن فيروس كورونا المعروف علميا باسم “كوفيد-19” كان قد ظهر قبل أشهر في سوق المأكولات البحرية في مدينة ووهان الصينية، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، وتعد من أحد مراكز النقل الرئيسية بالبلاد.
وارتفعت أعداد المصابين في تلك الفترة بشكل كبير، وكان الأطباء يتعاملون مع المرضى على أنهم حالات التهاب رئوي فيروسي لا تستجيب للعلاجات المعتادة.
إلى ذلك أودى الفيروس الذي صنفته منظمة الصحة العالمية على أنه جائحة، بحياة أكثر من 18 ألف شخص في العالم منذ كانون الأول/ديسمبر، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في الصين إلى 81285 حالة و3281 وفاة.
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