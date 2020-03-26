ماذا قال زوج بدور البراهيم عن علاقتهما ؟!

الأربعاء 25 مارس 2020

أستعرض زوج خبيرة التجميل السعودية، بدور البراهيم، للمرة الأولى تفاصيل علاقتهما منذ إعلان زواجهما قبل نحو شهرين .

وكشف أنه سعودي الجنسية وليس إماراتيا كما تناولت بعض وسائل الإعلام الحديث حول جنسيته .. مؤكداً أنه يقيم في دبي بشكل مستمر بحكم عمله، لافتا إلى أنه تعرف على خبيرة التجميل السعودية خلال علاقة عمل جمعتهما، حيث كانت تقوم بالإعلان عن إحدى منتجاته وتعرف عليها فقال: ”كنت مجتمعا معها بدبي لعمل إعلان لأحد منتجاتي والله وفق واتزوجنا“.

وعن أكثر شيء جذبه في شخصيتها، قال زوج بدور في حسابها الخاص على تطبيق ”سناب شات“ من خلال فقرة الرد على الأسئلة، إن جمالها وطيبتها أكثر ما جذباه، نافيا ما تم تناقله حول كونها الزوجة الثانية له، مبينا أنه منفصل عن زوجته الأولى وأن بدور -حاليا- هي زوجته الوحيدة.

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وأكد أنه اشترط عليها خلال فترة تعارفهما وقبل الزواج على عدم ظهورها في السوشيال ميديا، مبينا أن اختفاءها خلال الفترة الأخيرة، ومطالبتها وسائل الإعلام بحذف جميع صورها ومقاطع الفيديو الخاصة بها، كان بناء على طلب منه لأنه يرفض ظهورها بسبب غيرته عليها.

ونفى ما تم تداوله بأنه اشترط عليها عدم الظهور في عقد القران، مضيفا أن هذا كان باتفاق مسبق بينهما، وأشار إلى أنه من المستحيل أن يقبل فكرة ظهور زوجته بوجهها مرة أخرى كون هذا الأمر محسوما بالنسبة له.

وكانت الفاشينيستا السعودية بدور البراهيم فاجأت متابعيها في الـ31 من يناير الماضي على السوشيال ميديا، بنشرها صورة عقد قرانها الذي أوضح أن زوجها مواطن سعودي الجنسية، وقدم لها قيمة مهر بمبلغ مليون ريال سعودي.