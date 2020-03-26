- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الممثلين في مصر تنفي شائعات وفاة الفنان محمود ياسين والان مع التفاصيل
الأربعاء 25 مارس 2020
نفى نقيب المهن التمثيلية في مصر، الدكتور، أشرف زكي، شائعات وفاة الفنان محمود ياسين عن عمر ناهز الـ79 عامًا .
وتداولت وسائل إعلام أنباء عن وفاة الفنان محمود ياسين، وما جعل البعض في حالة تأكد من ما تم تداوله هو أن ابنة الفنان القدير كشفت في وقت سابق أن حالته المرضية ازدادت سوءًا ووصل إلى مرحلة لم يعد فيها قادرًا حتى على الكلام.
ولاحقًا قامت عائلة الفنان محمود ياسين بنفي الخبر أيضًا، متسائلين عن الأسباب التي تدفع البعض لنشر وترويج شائعات الوفاة.
وبحسب تصريحات سابقة لابنة الفنان محمود ياسين الممثلة رانيا محمود ياسين، كشفت تفاصيل الحالة المرضية لوالدها وقالت بأنه لا يستطيع التحرك في الآونة الأخيرة بسبب المرض، ولم يعد بإمكانه ممارسة حياته الاجتماعية كما في السابق، وأكدت للجمهور أنه في حال حدوث أي طارئ سيتم الإعلان عنه بشكل مباشر.
وكانت شهيرة زوجة الفنان محمود ياسين قد كشفت أيضًا تفاصيل إضافية عن مرضه، حيث قالت: أصيب بانسداد في بعض شرايين المخ، منها الشريان الخاص بالذاكرة والكلام والحركة، ويعاني حاليًا من الزهايمر غير الشرس، لأنه يعرف كل أفراد الأسرة ويسأل عنهم".
الجدير بالذكر، أن الفنان محمود ياسين والذي يبلغ من العمر 79 عامًا، كانت آخر أعماله الفنية فيلم "جدو حبيبي" في 2012، ومنذ ذاك الحين غاب عن الأنظار بسبب المرض ولم يشارك في أي عمل جديد، واكتفى بالمسيرة الفنية الحافلة التي قدم من خلالها العديد من الأعمال المميزة والتي ستبقى في ذاكرة محبيه.
كانت هذه تفاصيل خبر نقابة الممثلين في مصر تنفي شائعات وفاة الفنان محمود ياسين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.