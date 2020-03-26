سليمان الياسين في العناية المركزة.. وهذه تفاصيل وضعه الصحي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نُقل الفنان الكويتي سليمان الياسين، إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة أُدخل على إثرها غرفة العناية المركزة لتلقي العلاج، حيث كشف مواطنه الفنان طارق العلي، أنه يرقد في المستشفى الأميري بالكويت، مطالبًا الجمهور بالدعاء له كي يخرج بسلام من المحنة التي يتعرض لها.

وشارك الفنان الكويتي طارق العلي، صورة للفنان سليمان الياسين، عبر تويتر، وعلقّ قائلاً: "تعرض الأخ العزيز الفنان سليمان الياسين لوعكة صحية ويرقد في المستشفى الأميري، نسألكم الدعاء ما تشوف شر يابوسارة".

من جانبها أكدت الإعلامية الكويتية مي العيدان أيضًا أن الفنان سليمان الياسين، تتعرض لوعكة صحية شديدة ويتواجد في العناية المركزة، كاشفة عن تفاصيل وضعه الصحي بأنه تعرض لجلطة دون أن تحدد نوعيتها.

وكتبت مي العيدان في منشور لها عبر حسابها على موقع انستغرام قائلة: "‏يرقد الفنان سليمان الياسين في العناية المركزة بمستشفى الأميري بعد تعرضه عصر اليوم لجلطة، ادعوله فلا يرد القضاء سوى الدعاء".

Advertisements

وفي لقاءٍ متلفز للفنان سليمان الياسين عبر تلفزيون الكويت في مايو من العام الماضي، أبدى استياءه من حذف التلفزيون الكويتي، أحد المشاهد للفنانة سعاد عبدالله، ضمن أحداث مسلسلها الخليجي "أنا عندي نص"، وقال وقتها إن حذف هذا المشهد يُعزز الفرقة، خاصة أنه كان يجسد الوحدة الوطنية ويؤكد على وحدة الكويتيين.

وأضاف قائلًا: "ليش ألغي حقيقة حقائقنا الخاصة بنا، حذف الرقابة لهذا المشهد خطأ كبير ويُعزز الفرقة، وتمريره يؤكد على اللُحمة... المشاهد الآن أصبح يُقيّم الأعمال التي يُشاهدها؛ لأن هناك الكثير من درجات الفنون، جعلته على وعي كبير بالأحداث، عكس ما كان يحدث قديمًا".

والفنان سليمان الياسمين يعد واحدًا من أعمدة الحركة الفنية والمسرحية الكويتية، إضافة إلى أنه يتميز بشخصيته الهادئة ويمتلك رصيدًا كبيرًا من الأعمال الفنية، حيث انطلقت مسيرته من خلال الانضمام إلى فرقة المسرح الخليجي العربي، ثم توسّع في عمله بين التلفزيون والسينما من خلال المشاركة بعدة أعمال متنوعة.

وعمل الفنان سليمان الياسين، في تلفزيون الكويت وأسس شركة آمار للإنتاج الفني مع ثلاث شركاء آخرين، فيما يعد آخر أعماله عام 2020 من خلال مسلسلي "سبع أبواب"، و"عافك الخاطر"، إضافة إلى الأعمال الجاري إنتاجها مثل "بيت بيوت"، و"سما عالية"، ومسلسل "شغف" المتوقع عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.