هيا الشعيبي: رفضوا تطوعي لخدمة مصابي كورونا بسبب مشاكلي الصحية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، سبب رفض تطوعها لخدمة المصابين بالكورونا من قبل الجهات المختصة، قائلة: "على فكرة أنا رحت أتطوع رفضوا لإن أنا مريضة سكر وضغط عالي".

وأضافت في تصريحات تلفزيونية: "هذا بالإضافة إلى نقص العديد من الفيتامينات بسبب خضوعي لعملية تكميم معدة.. وقالولي لا إنتوا أهم ناس تقعد في البيت عشان مناعتنا بتكون ضعيفة".

وأكدت الشعيبي، أن كل أعمالها الدرامية لعام 2020 توقفت بالكامل، معلقة: "كل شيء توقف بالنسبة لي عندي 100 مشهد ما صورتهم لإني ما أقدر أطلع السعودية أصورهم.. حتى عملي في الكويت توقف بسبب احترام القائمين عليه لقوانين الكويت والالتزام الكامل بتعليمات الدولة.. وأخدت عيالي وسافرت الحيران قعدت في شاليهي وقفلت علينا ومنعت الزيارات حتى مع اخواتي".

ووجهت هيا رسالة إلى الكويتيين، قائلة: "دفعوا البلاء عنا وعن ديرتكم من خلال مساعدة الناس المحتاجة لإني سمعت إن بيت الزكاة تم إغلاقه، الشركات كمان تم إغلاقها.. وهذه العوائل ما ليهم ذنب كل ذنبهم إنه كله توقف.. لكن إحنا أهل الكويت ممكن نسد ثغرة من خلال تجميع مبالغ وإعطائها لهذه العوائل خصوصا الكويتية الي ولادها غير كويتيين.. لأني دول بناتنا".

واختتمت حديثها، قائلة: "وفي كويتيين ما عندهم معاشات وظروف صعبة ما يقدر يوفر أجر بيته وأكل عياله هدول الناس لازم تبحثون عنهم.. هذا نداء مني يا أهل الكويت عسى الله يدفع عنا البلاء".

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وكانت الفنانة الكويتية غدير السبتي، قد أعلنت إصابة أبناء شقيقتها الثلاثة بفيروس كورونا، وذلك بسبب نقل العدوى من ابنتها الصغيرة التي أعلنت عن إصابتها مؤخرا، وتم شفاؤها بعد أيام قليلة من الفيروس.

وظهرت غدير، في فيديو عبر سناب شات، حيث قالت: "بس أطمنكم إن بنتي الحمدلله بخير، بس الشيء اللي زعلني إن بنات أختي الثلاثة أصيبوا بفيروس كورونا وأصغرهم بيبي عمرها ٤ سنين، وأمس خذوهم وإن شاء الله كلهم راح يكونون بصحة وعافية، والدكاترة طمنونا، لأن الفيروس ما متمكن من الطفلة صاحبة الأربع سنوات".

ومنذ أيام أعلنت الفاشينيستا الكويتية نهى نبيل، عن النتيجة التي تلقتها بشأن فحص فيروس "كورونا" المستجد والذي بسببه وضعت في الحجر المؤسسي الصحي لمخالفتها قواعد الحجر المنزلي، مؤكدة أن النتيجة التي تلقتها كانت "سلبية"؛ إذْ تلقت اتصالا من أحد المعامل المركزية لإخبارها بنتيجة فحصها.

وقدّمت نهى نبيل الشكر لكل من سأل عنها، ثم أشادت بجهود وزارة الصحة التي تبذلها في الوقت الراهن بسبب الظروف الاستثنائية التي تتخذها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا.