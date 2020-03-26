أصالة تُؤكِّد على أنَّ أزمة فيروس "كورونا" أصلحت مِن حالها

صرَّحت الفنانة السّورية أصالة بأن أزمة "كورونا" كانت إيجابية عليها خلال الحجر المنزلي الطوعي لمنع الإصابة بالفيروس المنتشر حول العالم.وأطلت أصالة بصوتها فقط على متابعيها عبر حسابها في "إنستغرام"، وصورت منزلها وكتبت عليه "رتبوا حالكم من جوا"، وقالت أصالة أثناء تصويرها المنزل بعد الترتيب: "هالقعدة بالبيت رتبت بيتي.. ورتبت حالي من جوا لأنه حالي ما كان مرتب".

وأشارت أصالة في حديثها أنها كانت تعيش الفترة الماضية العديد من التخبطات في حياتها، ومن المعروف أنها عانت في بداية العام من اكتئاب شديد بسبب طلاقها عن زوجها طارق العريان. وعلقت أصالة: "كنت كلي ملخبطة ومخربطة.. وما كنت مبسوطة من كتير أشياء كنت اعملها"، وتابعت: "مو مبسوطة من تصرفاتي بوقت من الأوقات بس ما كان عندي وقت صلحني وزبط أوضاعي متل ما لازم لأنه كان بدها عن جد قعدة بالبيت".

وختمت أصالة الفيديو الذي نشرته عبر خاصية الـ "ستوري": "قعدت بهالحال قعدة طويلة.."

كان النجمة السّورية أصالة قد كشفت من قبل في لقاء تلفزيوني، أنها لجأت إلى العلاج لدى أحد الأطباء النفسيين لتتجاوز أزمة انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان.

وأوضحت أصالة في لقائها أنها كانت شديدة التعلق بزوجها، مشيرة إلى أنها عانت ظروفاً نفسية وانكساراً، وهو ما اتضح من خلال غنائها لأغنيتها "شامخ"، التي بدت فيها شديدة الحزن، لكون الأغنية جاءت بعد أيام من إعلان انفصالها.

وطالبت النجمة أصالة جمهورها ومتابعيها عبر حسابها على "تويتر" قبل أيام أن يلتزموا المنزل، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

وغردت أصالة: "ياربّ تمرّ هالمحنه على خير وياربّ النّاس تقتنع متلّ مو أنا مُقتنعه بعد ماكنت مالي مصدّقه، إنّه الحلّ الوحيد نقعد بالبيت ونبطّل تجمّعات أرجوكم ، بدّنا الحياة تكملّ بأقلّ ألمّ.. خليك بالبيت".

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