رانيا فريد شوقي لـ"الخليج 365": أواجه مشاكل مع بنتي في "قوت القلوب".. والدراما الإجتماعية مهمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

شهدت الحلقة الخامسة بمسلسل"قوت القلوب" المعروض حاليا على قناة "الحياة" ظهور الفنانة رانيا فريد شوقي بدور زوجة الفنان خالد زكي.

وأعربت رانيا، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، عن سعادتها بردود الفعل الإيجابية للمسلسل عبر السوشيال ميديا، وتصدره لتريند جوجل بعد حلقاته الأولى.

وقالت رانيا إنها تقدم نموذج من نماذج المجتمع لسيدة متزوجة ولديها بنت وتواجه معها عدة مشاكل، لكونها في سن الشباب والمراهقة، وفي الوقت نفسه هي سيدة تريد أن تحافظ على نفسها وزوجها وبنتها وكيانها.

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وتابعت أن هذه التجربة الدرامية تسجل التعاون الرابع الذي يجمعها مع الفنان خالد زكي، وهو من الممثلين الممتعين في أدائهم التمثيلي.

وأوضحت، أن المسلسل يلمس الناس، لأنه ينتمي لنوعية الدراما الاجتماعية المهمة في التليفزيون، لأن المتفرجين هم الأسر داخل البيوت.

وأضافت رانيا فريد شوقي أنها سعيدة بعودة العمل مرة أخرى مع المخرج الكبير مجدي أبو عميرة بعد آخر عمل جمعها به، وهو مسلسل "يتربى في عزو".

مسلسل "قوت القلوب" بطولة: ماجدة زكي، خالد زكي، إسلام جمال، سهرالصايغ، رانيا فريد شوقي، ليلى عز العرب، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، عمرو صحصاح، ديانا هشام، سمر علام، وهو من إنتاج شركة سينرجي، تأليف محمد الحناوي، وإخراج مجدي أبو عميرة.