ممثلة مصرية شهيرة تعلن إصابتها بـ"كورونا".. وهل وضعها خطير؟

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الممثلة المصرية المعتزلة ​رولا محمود​، إصابتها ب​فيروس كورونا​، مشيرة الى أن حالتها تزداد سوءاً، على الرغم من إتخاذها جميع الإحتياطات اللازمة.

وكتبت رولا في صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "مساكم صحة وعافية للأسف حالتي من سئ إلي أسوأ، أنا أصبت بالفيروس رغم اتخاذي جميع الاحتياطات اللازمة".

وأضافت: "للأسف النظام الصحي هنا حاليًا مفعم بحالات كثيرة. ولا أعلم إذا كانوا حتى مستعدين لعلاجي. دعاءكم أكيد هيساعدني. سأحاول الاستفسار في تغريداتي القادمة عن أي مكان للفحص بمنطقتي، محبتي".

يُذكر أن رولا بدأت مسيرتها الفنية في مسلسل "أوان الورود" عام 2000، ثم فيلم "الساحر" مع الممثل المصري الراحل محمود عبد العزيز عام 2001، ومن أهم أدوارها كان في فيلم "معالي الوزير"، مع الممثل المصري الراحل أحمد زكي، وآخر أعمالها مسلسل "كيد النسا" مع الفنانتين المصريتين فيفي عبده وسمية الخشاب عام 2011، قبل أن تعتزل الفن وتسافر إلى أوروبا.

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