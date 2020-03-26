ميغان ماركل تتخذ موقفاً غريباً بعد إصابة الأمير تشارلز بفيروس كورونا

ميرنا وليد - بيروت - ذكر مصدر لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الممثلة ​ميغان ماركل​، لم توافق على عودة زوجها ​الأمير هاري​ إلى بريطانيا، للأطمئنان على الحالة الصحية لوالده ​الأمير تشارلز​، والذي أُعلن أمس إصابته بفيروس كورونا.

وتابع المصدر أن ميغان تخاف من أن يلتقط هاري عدوى الفيروس، وأنها لا ترغب في السفر إلى أي مكان، ولفت إلى أن هذا يشعر هاري بالأسى.

الزوجان هاري وميغان يعيشان حالياً في فانكوفر في كندا، ويتبعان قواعد صحية صارمة ويفرضان على موظفيهما، وضع القفازات الطبية بإستمرار.

يُذكر أن بياناً صدر عن Clarence House، أشار في وقت سابق إلى أن "أمير بلاد الغال يعاني من فيروس COVID-19"، مع الإشارة إلى أن الرجل الذي يبلغ الـ71 عاماً، يتمتع بصحة جيدة وأن أعراضاً خفيفة ظهرت عليه.

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