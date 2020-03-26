شاهد.. صافيناز في وصلة رقص جديدة: “انا انكسر عيني”!

كتب امير فتحي في الخميس 26 مارس 2020 08:53 صباحاً - شاركت الراقصة صافنياز متابعيها بفيديو لوصلة رقص جديدة لها وذلك عبر حسابها على انستغرام.

وظهرت صافيناز في الفيديو وهي ترقص على انغام اغنية “كده مطمرش” للمغني محمود الليثي والتي كانت قد رقصت عليها في فيلم “30 يوم في العز”.

وكانت صافيناز قد حثت متابعيها على الالتزام بالحجز المنزلي للحد من انتشار فيروس الكورونا المستجد على طريقتها من خلال فيديو ظهرت فيه وهي تشرب قهوة وتأكل تمر.