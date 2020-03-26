كتب امير فتحي في الخميس 26 مارس 2020 08:53 صباحاً - شاركت الراقصة صافنياز متابعيها بفيديو لوصلة رقص جديدة لها وذلك عبر حسابها على انستغرام.
وظهرت صافيناز في الفيديو وهي ترقص على انغام اغنية “كده مطمرش” للمغني محمود الليثي والتي كانت قد رقصت عليها في فيلم “30 يوم في العز”.
وكانت صافيناز قد حثت متابعيها على الالتزام بالحجز المنزلي للحد من انتشار فيروس الكورونا المستجد على طريقتها من خلال فيديو ظهرت فيه وهي تشرب قهوة وتأكل تمر.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. صافيناز في وصلة رقص جديدة: “انا انكسر عيني”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.