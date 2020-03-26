شكران مرتجى تكشف سبب انتفاخ وجهها وزيادة وزنها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حاولت الفنانة السّورية شكران مرتجى التخفيف من هلع متابعيها عبر تطبيق انستغرام مع إعلان الحكومة السورية اكتشاف أول إصابة بعدوى فيروس كورونا وفرض حظر تجول جزئي.

وخرجت شكران من خلال خاصية البث المباشر وطالبت متابعيها بأن يسلموا أمرهم إلى الله ويتوكلوا عليه، مع أخذ الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الفيروس.

ومن خلال الضحك واللعب مع متابعيها، تفاجأت شكران مرتجى بأكثر من سؤال وجه إليها من قبل الجمهور حول عدم إنجابها وزواجها وغير ذلك من الأمور الخاصة.

واللافت هو أن إحدى المتابعات كتبت لشكران أن وجهها منتفخ بسبب الحجر المنزلي، لترد الفنانة السّورية على الفور بأن السبب الحقيقي يكمن في تناولها جرعات من الكورتيزون بأمر من الطبيب لأنها تعاني من التهاب في الأعصاب وهذا أدى إلى ظهور وجهها بشكل منتفخ.

وقالت شكران مرتجى: "ما باكل كتير، وعم باخد كل يوم حبة كورتيزون عيار 5 لمدة سبعة شهور، ولسّة ضايل سبعة شهور آخرى".

ويُعرف عن النجمة السورية صراحتها، فأظهرت علبة الدواء التي تتناولها يومياً للمتابعين، وقالت: "هدول أدويتي بخلوني أسمن وانصح.. الكرتزون كارثة".

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وتابعت مرتجى خلال البث المباشر: "حتى لو ما كنت حلوة أنا ما بزعل.. بس بعرف حالي اني حلوة".

وسألها متابعون أيضًا عن أعمالها الرمضانية، فقالت: "يمكن ما في ولا مسلسل برمضان… ما في ولا مسلسل يا خوي"، ورجح البعض أن هذا التصريح جاء بسبب توقف التصوير في سوريا بقرار من نقابة الفنانين خوفاً من كورونا، بالرغم من أن شكران مرتجى تشارك في مسلسل "شارع شيكاغو" بشخصية مميزة.

يذكر أن المسلسل يروي قصة فتاة دمشقية تهرب برفقة بطل شعبي من المجتمع والجهات التي تلاحقها في حقبة الستينيات.

من الجدير ذكره، أنه بعد الإعلان عن أول إصابة في سوريا، اتخذت الحكومة السورية إجراءات لمنع انتشار فيروس كورونا، خاصة مع الوضع الصحي المتردي في البلاد.

ويضاف هذا الإجراء لتعليمات أخرى اتخذتها الحكومة ذاتها، كتعطيل المدارس والجامعات وإغلاق المقاهي والمطاعم والمساجد والأندية الرياضية. وتأتي هذه التطورات بعد تأكيد وجود إصابة واحدة على الأقل حسب ما أعلنته وزارة الصحة.