عن "قوت القلوب".. ليلى عز العرب لـ"الخليج 365": "ماجدة زكي ومجدي أبو عميرة قمم بالنسبة لي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعربت الفنانة ليلى عز العرب، عن سعادتها بما تلقته من ردود فعل عن ظهورها في أولى حلقات مسلسل "قوت القلوب".

وقالت ليلى، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن شخصية مديرة المدرسة التي تقدمها بالمسلسل، حملت إسقاطات واقعية لما يحدث ببعض المدارس من مشاكل، التى تجسدت في دور "قوت" الشخصية المحبوبة من المدرسين والطلبة، التى تحاول المساهمة في حل هذه المشاكل.

وأشارت إلى أن هذه المشاكل ستاخذ إطارا بعيدا عن المدرسة خلال الحلقات المقبلة، موضحة أن العمل مع الفنانة ماجدة زكي ممتع كثيرا، مضيفة: "هي ست جميلة جدا، كما استمتعت أيضا بالتجربة مع المخرج مجدي أبو عميرة، فالعمل معه سلس وممتع بجد، فهم بالنسبة لي قمم".