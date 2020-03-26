بمشاركة السقا.. البيت الفني للمسرح يعرض مسرحية عروستي اليوم على "يوتيوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _هاني صابر :

أعلن البيت الفني للمسرح، عن عرض مسرحية"عروستي" للأطفال، إنتاج مسرح القاهرة للعرائس، مساء اليوم الخميس، عبر قناة وزارة الثقافة على "يوتيوب".

وذكر البيت الفني، في بيانه الصحفي، قائلا: "الخميس ٢٦ مارس، اقعدوا مع ولادكم الساعه ٦، وشغلوا قناة وزارة الثقافة علي اليوتيوب... خليهم يتفرجوا علي عرض عروستي للاطفال إنتاج مسرح القاهرة للعرائس، البيت الفني للمسرح".

يأتى ذلك ضمن مبادرة اطلقتها وزارة الثقافة بعنوان "خليك فى البيت .. الثقافة بين ايديك" وذلك من أجل التصدى لفيروس كورونا الوبائى، كما تهدف المبادرة أيضا إلى بث نوادر ارشيف الإبداع الوطنى والمعرفى التراثى والمعاصر عبر قناة وزارة الثقافة باليوتيوب وحسابات السوشيال ميديا الخاصة بها، كما تتوجه وزيرة الثقافة إلى دعوة لتنفيذ الاجراءات الاحترازية الرامية الى الحفاظ على الصحة والسلامة العامة من خلال التزام المنازل نظرا للظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد.