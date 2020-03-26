شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن فيلم الكوميديا والأكشن الجديد Coffee & Kareem والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة نيتفلكس، أول نظرة على فيلمها الجديد Coffee & Kareem، وذلك من خلال طرح أول فيديو ترويجى للعمل من خلال حسابها الرسمى على موقع الفيديوهات، يوتيوب، الفيديو وصلت مدته إلى دقيقتين، و 31 ثانية، احتوى على بعض من مشاهد الكوميديا لأبطال العمل، جنبا إلى جنب مع لقطات مميزة من الفيلم الجديد، الذى سيطرح فى 3 أبريل المقبل.

فيلم Coffee & Kareem، من بطولة بيتي جيلبين، تاراجي ب. هينسون، إد هيلمز، جيسي هاتش، ديفيد آلان جرير، تشانس هيرستفيلد، أندرو باتشولار، رون ريكو لي، سامانثا كول، فريزر ايتشيسون، تيرينس ليتل جاردينج.

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ويدور فيلم Coffee & Kareem، بينما يستمتع ضابط الشرطة جيمس كوفي (إد هيلمز)، وعلاقته الجديدة مع فانيسا مانينح (تاراجي ب.هينسون)، وكريم ابنها الذى يبلغ من العمر 12 عامًا (كريم تيرينس ليتل جاردنهاي)، في محاولة لإخافة صديق والدته إلى الأبد، يحاول كريم توظيف الهاربين المجرمين لإبعاده عن حياتهما، لكنه يكشف عن غير قصد شبكة سرية من النشاط الإجرامي، مما يجعل عائلته هدفها الأخير. لحماية فانيسا، يتعاون كريم مع كوفي، الشريك الذي لم يكن يريده أبدًا، لمطاردة خطيرة عبر ديترويت.

كما استجابت شبكة Netflix لطلب مفوض الاتحاد الأوروبي تييري بريتون، ببث الفيديو فقط بدقة قياسية عن طريق خفض معدل جودة بث الفيديوهات بنسبة 25٪، ولكن فقط في الاتحاد الأوروبي، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " forbes"، وردا على طلب مفوض الاوروبى، أصدرت شبكة نيتفلكس بيانا، الذى تضمن "بعد المناقشات بين المفوض تييري بريتون والرئيس التنفيذي لـ Netflix] ريد هاستينجز، وبالنظر إلى التحديات غير العادية التي تسبب بها فيروس كورونا، قررت شبكة Netflix البدء في تقليل معدلات جودة الفيديوهات، عبر جميع مجموعات البث الخاصة بها في أوروبا لمدة 30 يومًا."

ومن الواضح من هذه الكلمات أن القرار تم اتخاذه بشكل مباشر استجابة لطلب بريتون، الذي قام بـ طلب الطلب من نيتفلكس، دون أن يعرف معدلات الجودة على منصة البث، حيث أنه طالب، بـ تقليل الجودة إلى SD، دون أن يعرف وجود 4K، ولكنه تحدث عن أن جودة الأعمال على شبكة نيتفلكس هى HD،والتىتستهلك نسبة كبيرة من الانترنت، ومع وجود الأشخاص فى المنزل، وفرض حظر التجوال فى العديد من البلاد، يجب على نيتفلكس، أن تتكاتف لـ مساعدة متابعيها، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "forbes".