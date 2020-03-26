توم هانكس يعلن عن أول نشاطاته بعد شفائه من كورونا

دشن توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون أول حزب افتراضي لهما أسمياه «حزب الأريكة»، ويهدف الحزب إلى مساعدة الناخبين الأميركيين الذين لديهم حق التصويت بدعوتهم للانضمام إليه، ولم تمنع إصابة النجم الشهير وزوجته بفيروس كورونا من ممارسة نشاطهما السياسي والفني أيضاً.

وكان نجل توم هانكس قد طمأن محبي والده على حالته الصحية بعد إصابته بكورونا، وأكد أن حالته الصحية ووالدته تحسنت كثيراً خلال الفترة الماضية. وأضاف: «أنهما لا يزالان في حالة عزل ذاتي واضح، لكنهما يشعران بتحسن كبير؛ لذا فإن ذلك مريح».

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وكان محبو توم هانكس قد تداولوا صوراً له هو وزوجته في الحجر الصحي بعد تأكد ظهور أعراض كورونا عليهما، وظهر هانكس مبتسماً في الصورة موجهاً رسالة لجمهوره هو وزوجته قالا فيها: «إنهما يعيشان هذه المرحلة يوماً بيوم»، وتوجها بالشكر لكل الذين يهتمون بهما في أستراليا.

وقال هانكس في رسالته إنه كان في أستراليا تحضيراً لتصوير فيلم. ويكمل: «أُصبنا بفيروس كوفيد-19، ونحن في الحجر؛ لذا لن ننقله إلى أي شخص آخر».

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وأضاف: «ثمة أشياء يمكننا جميعاً القيام بها للخروج من الأزمة من خلال اتباع توصيات الخبراء والاهتمام بأنفسنا وبالآخرين».

وكان النجم العالمي توم هانكس قد كشف عن إصابته بفيروس كورونا هو وزوجته ريتا ويلسون، وذلك من خلال حساباته على السوشيال ميديا، حيث أوضح أنهما شعرا ببعض الأعراض، وعندما قاما بالفحص جاءت النتيجة إيجابية، وأكد عدد من المواقع الإخبارية العالمية صحة خبر إصابتهما.

ويوجد هانكس البالغ من العمر 63 عاماً مع زوجته الفنانة ريتا ويلسون في العزل الصحي بأحد مستشفيات شرق أستراليا «Elvis».

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