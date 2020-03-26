شاهد.. طريقة “هرش المناخير” دون لمسها على طريقة مدحت شلبي!

كتب امير فتحي في الخميس 26 مارس 2020 05:55 صباحاً - وجه الإعلامي المصري مدحت شلبي عدد من النصائح لمشاهديه حول طريقة التصرف إذا شعرت بأنك مضطر لحك أنفك أو لمس عينك ان لم يكن بقربك ماء وصابون.
واعتذر مدحت شلبي، خلال تقديمه برنامج “يا مساء الأنوار” على قناة القاهرة والناس، من مشاهديه عن طرح هذه المواضيع قائلا “سامحوني في اللي جاي في النهاية بقينا كلنا بساط احمدي نتكلم براحتنا”.
وتابع “عاوز اهرش مناخيري حتموتني عاوز اهرشها اعمل كده” ثم قام بحركة بوجهه وقال “خلاص اديني هرشت” ليقوم بعدها بدعك عينه بنفس الطريقة.
وشدد مدحت شلبي على اهمية عدم لمس الوجه باليد ان لم تكن متأكدا من نظافتها تماما.
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