روشتة نسرين طافش لقضاء فترة العزل المنزلي بشكل ممتع.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استجابت الفنانة السورية نسرين طافش لحملة «خليك بالبيت» لمكافحة انتشار فيروس «كورونا» المستجد، كما شجعت متابعيها على ضرورة الالتزام بمنازلهم من خلال تقديم روشتة تتضمن أفكار ممتعة تساعدهم على قضاء فترة العزل المنزلي بلا ملل.

نسرين نشرت صوراً عفوية لها من داخل منزلها، ظهرت فيها إلى تقرأ وتحتسي مشروباً دافئاً، وتلهو مع كلبها، وكتبت معلقة عليها: «م يحن الوقت لتبطئ تشويش اقاع حياتك و ضبط ايقاعك الخاص بأن تعود الى نفسك قليلا ، استمتع في بيتك سواء كنت مع عائلتك او لوحدك .. اليكم افكار ممتعة في البيت: قراءة كتاب بيدفي القلب، متابعة افلام ملهمة او مضحكة، رياضة منزلية في الاف الفيديوهات باليوتيوب، يوجا بيلاتس او زومبا، طبخ، اي لعبة ممتعة بتناسبك، رسم، رقص، ممكن يكون هاد انسب وقت لتعمل خلوة .. او صوم للرحمن (صوم عن الكلام)».

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وأضافت: «ملاحظة : الحيوانات الاليفة قطط او كلاب ما بيعدو بالكورونا .. خليكون بالبيت كرمال الي بتحبوهون يضلو بامان .. و ما تطلعو الا للضرورة .. تضلو بخير يا رب».

يُذكر أن نسرين تألقت مؤخراً في بطولة مسلسل «ختم النمر» أمام أحمد صلاح حسني، عفاف شعيب، إسلام جمال، جميل برسوم، ميرهان حسين، تامر شلتوت، وفاء سالم، حنان سليمان، وغيرهم، والمسلسل من تأليف محمد عبدالمعطي، إخراج أحمد سمير فرج، إنتاج سينرجي، والعمل ينتمي لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة، ويُعرض عبر شاشة ON E الفضائية المصرية.

من ناحية أخرى، شاركت نسرين طافش في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل «مقامات العشق» عن فكر الشيخ الأكبر المتصوف محي الدين ابن عربي، والعمل كتبه الدكتور محمد البطوش، ومن اخراج أحمد إبراهيم أحمد، وتشارك نسرين في بطولته أمام يوسف الخال، مصطفى الخاني، لجين أسماعيل، قمر خلف، والفنانة القديرة نادين خوري، وغيرهم.