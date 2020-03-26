أحمد حلمي يطالب جمهوره بالالتزام بالحظر بفيديو طريف لنجله يونس

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجه الفنان المصري أحمد حلمي، عدة نصائح لجمهوره طالبهم فيها بالتزام منازلهم وذلك للتقليل من الازدحام والتجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك من خلال فيديو نشره عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”.

أحمد حلمي، اعتمد في الفيديو على طريقته الطريفة قائلًا: “أنا في البيت ومدفي ومش مضايق خالص من القعدة في البيت، أقعدوا في البيت هتستمتعوا ا لو عندك أولاد هتكتشفهم اكتشاف هستيري، هتتبسط أقعد العب معاهم مد إيدك وشارك في البيت أنا بقيت بعرف أعمل كيك بالشيكولاته و بلف محشي وبشوح كبده، علشان مصلحتك خليك في البيت، أحمد حلمي في البيت”.

وعرض أحمد حلمي، خلال الفيديو مشاهد طريفة لنجله يونس، خلال قيامه باللهو واللعب في المنزل.

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يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بحظر التجوال على جميع الطرق العامة اعتباراً من السابعة مساءً وحتى السادسة من صباح الأربعاء، لمدة أسبوعين، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

من ناحية أخرى كان آخر عمل فني عرض للفنان أحمد حلمي فيلم “خيال مآتة”، وشاركه بطولته منة شلبي وحسن حسني وخالد الصاوي وبيومي فؤاد، وغيرهم، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي، ولم يحقق الفيلم النجاح المتوقع وتلقى الكثير من الانتقادات.

ويدور الفيلم حول كيان سري متخصص في سرقة الأشياء القيمة والتذكارية والآثار، وينجح يكن (احمد حلمي ) في سرقة بروش ام كلثوم في الستينات ، ثم يجتمعون بعد ثلاثون عامًا من عملية السرقة، لبيع البروش و يتذكرون تلك الفترة التي تمت فيها السرقة ويتناقشون حول الأسباب التي دفعتهم للسرقة محاولين إعادة الزمن والأحداث التي رافقت تلك الفترة لإعادة الذاكرة لمساعد (يكن) (حسن حسن) للعثور على تقليد البروش وبالتالي يحتاج (يكن) الى مساعدة حفيده (أحمد حلمي) وذلك للشبه بينه وهو شاب واعادة الروابط الاسرية بينهما .