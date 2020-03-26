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تراند اليوم : أول إصابة بكورونا بالوسط الفني .. رولا محمود تطلب الدعاء حالتها تزداد سوءا

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محمد بكرى 0 تبليغ

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أعلنت الفنانة المصرية رولا محمود، عن إصابتها بفيروس المستجد (كوفيد 19)، وذلك أثناء تواجدها فى العاصمة الإنجليزية لندن.

ونشرت رولا عبر صفحتها الرسمية بموقع “تويتر” عن إصابتها بالمرض قائلة :”مساكم صحة وعافية، للأسف حالتي من سيئ إلى أسوأ. أنا أصبت بالفيروس رغم اتخاذي جميع الاحتياطات اللازمة، للأسف النظام الصحي هنا حاليًا مفعم بحالات كثيرة، ولا أعلم إذا كانوا حتى مستعدين لعلاجي، دعاءكم أكيد هيساعدني، سأحاول الاستفسار في تغريداتي القادمة عن أي مكان للفحص”.

يذكر أن رولا كان من أشهر أعمالها الفنية ظهورها فى فيلم “معالي الوزير” مع الفنان احمد زكي فى دور ابنته، كما أنها شاركت في فيلم “هي فوضى” مع منة شلبي وخالد صالح.

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