تراند اليوم : تعرف علي… موعد حفلة تامر عاشور الأون لاين في البيت

ضمن مبارة خليك فى البيت التى يتبناها العديد من نجوم الفن.. لاسيما الموسيقى والغناء، أكد المطرب تامر عاشور عن تجهيزه لحفل أونلاين لجمهوره.

وعلق على صفحته بموقع انستجرام قائلا: استنوني يوم الجمعة 27 مارس في حفل لايڤ على قناتي الرسمية على اليوتيوب الساعه 10 مساء، #خليك_في_البيت #stay_home #خليك_بالبيت.

وتبث دار الأوبرا المصرية، حفلًا “أون لاين”، غدًا الخميس، في التاسعة مساء، يضم كلًا من النجوم “مدحت صالح، علي الحجار، ريهام عبد الحكيم، أمينة خيرت” مع الموسيقار عمر خيرت، وذلك في خطوة استباقية ضد فيروس كورونا.