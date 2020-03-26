تراند اليوم : شيرين رضا توجه الشكر للأبطال الحقيقين.. من هم؟

نشرت الفنانة شيرين رضا صورة لطبيبين يحتضنان الكرة الأرضية، فى إشارة منها إلى دورهما فى حماية سكان الأرض فى مختلف القارات.

وعلقت شيرين رضا قائلة: كل الحب والتقدير والاحترام لكل العاملين في المجال الصحي في العالم كله…. انتم الأبطال الحقيقيين لهذا الزمن #

وأعلن أسامة هيكل وزير الإعلام والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 442 حالة ، بالإضافة إلى حالة وفاة جديدة.

وقالت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، إن حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفعت إلى 442 حالة ، بالإضافة إلى حالة وفاة جديدة.