ريهام حجاج تستعين بـ شيرين عبد الوهاب بسبب فيروس كورونا

استعانت الفنانة ريهام حجاج بصوت المطربة شيرين عبد الوهاب للسخرية من هيكل عظمى يرقص بعد أن توفى اثر إصابته بفيروس كورونا المستجد بعد أن هرب من ديونه وقروض البنك.

وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من متابعينها بالضحك والسخرية.

وتحت شعار: ياللا بينا سوي نعدي الأزمة إن شاء الله، كانت ريهام حجاج قررت التبرع بمبلغ مليون جنيه مصري لصالح وزارة الصحة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونشرت ريهام حجاج مقطعا مصورا لها عبر صفحتها بموقع انستجرام، وقالت أن العالم يمر بأزمة صحية كبيرة، هناك دول التزمت وهناك أخرون لم يكترثوا بشكل جيد.

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وأضافت ريهام حجاج: نجحت الصين بفضل الإلتزام وتدهورت إيطاليا على نحو غير مسبوق، لذلك أرجو الالتزام منكم جميعا حتى نحاصر المرض.

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