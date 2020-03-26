إيقاف تصوير "كيرة والجن"لكريم عبد العزيزبسبب "كورونا"

أوقف المخرج مروان حامد، تصوير أحداث فيلم "كيرة والجن"، وذلك ضمن التدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وهو ما أثر على الجزء التالت لفيلمه "الفيل الأزرق".

قررا صانعا العمل في جزئيه السابقين، وهما المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، أن يقدما جزء جديد للفيلم، بعد نجاح الجزأين السابقين، حيث اتفقا على صناعة هذا العمل بعد نهاية تصوير "كيرة والجن" للنجمين أحمد عز وكريم عبد العزيز، الإ أن ظروف تعطيل العمل أجل مشروع "الفيل الأزرق" لفترة.

يذكر أن الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" قد حقق إيرادات مرتفعة تعدت حاجز الـ 100 مليون جنيه، وذلك بعد طرحه في موسم عيد الأضحى الماضي، حيث استطاع العمل أن يحقق أعلى إيراد في تاريخ السينما المصرية وقتها.

الجزء الجديد للفيل الأزرق، سيشهد العديد من التغيرات الكبيرة على مستوى الشخصيات، حيث ستتواجد شخصيات جديدة تعمل على توسيع نطاق الأحداث بشكل أكبر، على أن يتم الأنتهاء من كتابة السيناريو كليًا في أواخر العام الجاري.

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فيلم "كيرا والجن 1919" مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد مراد، كتب السيناريو والحوار مؤلف الرواية، إخراج مروان حامد، إنتاج شركة سينرجي فيلمز، بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبري.

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