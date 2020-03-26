شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسلين فقط جاهزين للعرض فى شهر رمضان المقبل.. تعرف عليهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش صناع الدراما التليفزيونية حالة من القلق الشديد بسبب الظروف التى تمر بها البلاد، ليس فى مصر فقط وانما فى العالم أجمع، وذلك بعد توقف تصوير الأعمال الفنية ضمن تجاوباً مع الاجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وتجنب التجمعات فى التصوير، حيث يأتى مع تصوير كل المسلسلات التى كان يتم تنفيذها للعرض فى شهر رممضان المقبل.

وفى ظل الظروف الحالية والرؤية غير الواضحة لموسم الدراما هذا العام، هناك مسلسلين فقط تم الانتهاء من تصويرهما منذ فترة وأصبحا جاهزين للعرض فى شهر رمضان المقبل، الأول هو "فلانتينو" للزعيم عادل امام والذى تم الانتهاء منه قبل شهر ونصف، كما انتهى مخرجه رامى إمام من عمليات المونتاج والمكساج ليكون أول الأعمال التى تحجز مكانها فى دراما رمضان هذا العام.

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مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الابيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، الهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، وكان العمل مقرر عرضه فى شهر رمضان الماضى ولكنه توقف وتم تأجيله وغاب وقتها الزعيم عادل امام عن الدراما للمرة الأولى منذ 7 سنوات، ولكنه يعود بنفس العمل إلى دراما رمضان هذا العام.

المسلسل الثانى الجاهز للعرض فى شهر رمضان هو "اتنين فى الصندوق" الذى تم الانتهاء من تصويره أواخر العام الماضى، وكان مقرر عرضه فى الموسم الشتوى ولكنه تأجل للعرض فى رمضان وبطولة حمدى الميرغنى وأوس أوس ونهى عابدين وصلاح عبد الله وبيومى فؤاد وانتصار ورحاب الجمل وأحمد عبد الله محمود وهايدى رفعت ومحمد حسنى وياسر الطوبجى تأليف لؤى السيد وإخراج محمد مصطفى.