شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشامي لـ كرارة وفهمي: "يارب كورونا تموت علشان نتقابل تانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان أحمد الشامي، بصورة له مع كل من النجم أمير كرارة، والفنان أحمد صلاح حسني، والفنان أحمد فهمي، عبر حسابه بموقع إنستجرام، وكتب: "واحشتوني يا رجالة يا رب كورونا تموت عشان نرجع نتقابل علي خير يا رب.. وهو إحنا دايمًا ملتزمين البيت شقاوة قديمة بقي ????".

وانضم الشامى إلى فريق عمل مسلسل "فرصة ثانية"، من بطولة ياسمين صبرى التي تخوض به السباق الرمضانى المقبل، وهو من إنتاج شركة سينرجى، ومن تأليف مصطفي جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل، ويشارك فى بطولته كل من أحمد مجدى، محمد دياب، هبة مجدى، أيتن عامر.

وكانت آخر أعمال الشامي مسلسل "أنا شهيرة.. أنا الخائن" بطولة ياسمين رئيس، وأحمد فهمى، وخالد زكى، وأحمد فؤاد سليم، سمر جابر، ولاء الشريف، رانيا منصور، حنان سليمان، وياسر على ماهر، وأسماء أبوزيد، العمل المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتبة نور عبد المجيد، تدور أحداثه فى إطار اجتماعى من 60 حلقة، وتم عرض حلقاته على شاشة سى بى سى.

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مسلسل "أنا شهيرة ..أنا الخائن"، رواية من جزأين مقتبسة عن أحداث حقيقية سجلتها الكاتبة نور عبد المجيد، وصدرت عن الدار المصرية اللبنانية على كتابين فى عام 2013، وتحكى الكاتبة من خلالها على لسان بطلى القصة " شهيرة ورءوف " حكايتهما من وجهة نظر كل منهما بشكل منفصل من خلاال الكتابين، ويقدم الكتاب الأول القصة كما عاشتها "شهيرة"، ويقدم الثانى وجهة نظر "رؤوف" الطرف الآخر فى العلاقة، وتتخذ من الخيانة الزوجية والانتقام بطلاً رئيسيًا في الحكاية، فبعد أن قام "رؤوف" بخيانة شهيرة تقرر الأخيرة الانتقام بنفس الطريقة، بدافع الانتقام والثأر لكرامتها الشخصية لكن الأمر كان مريرًا على كليهما.