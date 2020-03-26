شكرا لقرائتكم خبر عن قبل حفلته بيومين.. اعرف إزاى تشوف حفل تامر عاشور يوم الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان تامر عاشور، على تشجيع متابعيه على البقاء داخل منازلهم لحين الانتهاء من أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد"، وقرر إحياء حفل غنائي لايڤ عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، يوم الجمعة المقبل فى الساعة العاشرة مساءً.

ونشر عاشور لينك القناة الرسمية التي سيحي منها حفله الغنائي يوم الجمعة عبر مختلف حساباته الرسمية بمواقع السوشيال ميديا، وكتب قائلاً "استنوني يوم الجمعه ٢٧ مارس في حفل لايڤ على قناتي الرسميه على اليوتيوب الساعه ١٠ مساء #خليك_في_البيت #stay_home".

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وطرح تامرعاشور ألبومه الأخير "أيام" يوم 21 مارس الماضى، ويضم 12 أغنية، هى: "أيام"، "حبيبى أنت حبيبى"، "مشوفناش خير"، "من غير ما أحكيلك"، "قولوله سماح"، "ده حكايه"، "متختلفيش"، "فى بالى"، "بقالى زمان"، "سلام"، "مره"، و"خلصانة".

وعلى الجانب الآخر، أحيا النجم تامر عاشور حفلاً غنائيًا ضخمًا بأحد المولات الشهيرة بمدينة طنطا، بحضور أكثر من 25 ألف فرد من محبيه من مختلف محافظات الدلتا، وحرص عاشور في بداية فقرته علي تحية الجمهور من مختلف محافظات الجمهورية لحفاوة الاستقبال، وقدم عدد كبير من أغانيه المميزة والمحببة لدي الشباب منها "خيالي" ،"عشت معاك حكايات" ،"بيت كبير"، "افترقنا"، "قولوله سماح"، "تسلم"، "ده حكاية"، "ما شافوناش"، "أنا راجع"، "هاجي علي نفسي"، "محظوظ"، "يا أهلا"، "خلصانة الحكاية".. واختتم بـ"تسلم" وسط المزيد من أجواء الحماس.

وأحيا المطرب تامر عاشور حفلا غنائيا ضمن حفلات عيد الحب الذى أقيم على أحد مسارح التجمع الخامس، والذي قدم خلالها عددا كبيرا من أغنياته الشهيرة منها، "خيالي" ،"حكايات"،"آخر مقابلة" ،"ايام"، "ده حكايه"، "افترقنا"، "يا أهلا"، "قولوله سماح"، "محظوط"، "ف بالي"، "مشوفناش"، "أنا راجع"، "خلصانه الحكاية".. وغيرها ممن طالب بها الجمهور.