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شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعة.. تامر عاشور يحي حفلا غنائيا "أون لاين" بدون جمهور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد النجم تامر عاشور لتقديم حفل غنائى يتم عرضه مباشرة لجمهوره بمصر ومختلف الدول العربية داخل بيوتهم وفي أماكن إقامتهم عبر قناته الخاصة على يوتيوب وصفحته على "فيس بوك " وذلك مساء يوم الجمعة المقبل.
ويأتي الحفل كمساهمة من النجم تامر عاشور للتخفيف عن جمهور الأغنية أوقات الحظر والجلوس فى المنزل لدى محبيه مع توقف جميع الفعاليات الفنية والثقافية على مستوى العالم ضمن الإجراءات الاحترازية للسيطرة على انتشار وباء فيروس كورونا وكدعم منه لتشجيع جمهوره على البقاء فى المنازل لتجنب الإصابة بالفيروس.
يعد تامر عاشور كان من أوائل الفنانين الذين روجوا لفكرة إقامة حفل بدون جمهور وعرضها مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال هذه الفترة وذلك من خلال تدوينه له على حسابه الخاص بـ "تويتر " يوم 16 مارس الجاري ونالت ردود أفعال إيجابية من زملائه من الملحنين والمؤلفين وصناع الأغنية.
ويجرى عاشور حاليا بروفة بمشاركة فرقته الموسيقية بإحدى الفيلات استعدادا لإحياء الحفل ويقام بكامل تفاصيله من مسرح وإضاءة وأجواء اللايف التي تصاحب حفلاته ولكن بدون جمهور.
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