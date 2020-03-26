شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعة.. تامر عاشور يحي حفلا غنائيا "أون لاين" بدون جمهور ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد النجم تامر عاشور لتقديم حفل غنائى يتم عرضه مباشرة لجمهوره ‏بمصر ومختلف الدول العربية داخل بيوتهم وفي أماكن إقامتهم عبر قناته ‏الخاصة على يوتيوب وصفحته على "فيس بوك " وذلك مساء يوم الجمعة ‏المقبل.‏

ويأتي الحفل كمساهمة من النجم تامر عاشور للتخفيف عن جمهور الأغنية ‏أوقات الحظر والجلوس فى المنزل لدى محبيه مع توقف جميع الفعاليات ‏الفنية والثقافية على مستوى العالم ضمن الإجراءات الاحترازية للسيطرة على ‏انتشار وباء فيروس كورونا وكدعم منه لتشجيع جمهوره على البقاء فى ‏المنازل لتجنب الإصابة بالفيروس. ‏

يعد تامر عاشور كان من أوائل الفنانين الذين روجوا لفكرة إقامة حفل بدون ‏جمهور وعرضها مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال هذه الفترة ‏وذلك من خلال تدوينه له على حسابه الخاص بـ "تويتر " يوم 16 مارس ‏الجاري ونالت ردود أفعال إيجابية من زملائه من الملحنين والمؤلفين وصناع ‏الأغنية.‏

ويجرى عاشور حاليا بروفة بمشاركة فرقته الموسيقية بإحدى الفيلات استعدادا ‏لإحياء الحفل ويقام بكامل تفاصيله من مسرح وإضاءة وأجواء اللايف التي ‏تصاحب حفلاته ولكن بدون جمهور.‏

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