شكرا لقرائتكم خبر عن مغنيين ومنتجين استغلوا الحجر وقدموا أعمال غنائية جديدة.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب انتشار فيروس كورونا في إلغاء وتأجيل الكثير من الأحداث الفنية سواء مهرجانات أو حفلات، لكن في الحقيقة أن صناعة الموسيقى لا تزال تعمل على إنتاج و تقديم أعمال جديدة مميزة و رائعة، حيث يعمل المنتجين بشكل متزايد من الحجر المنزلي الذاتي في تحدي منهم لعنصر الزمن و إبراز مدي قوتهم وإدركهم لأهمية صناعة الموسيقي في العالم .

في الفترة الأخيرة تم إغلاق كل استوديوهات التسجيل في لوس أنجلوس ومدينة نيويورك وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا ، مما أجبر الكثير من منتجي الموسيقى على عمل استوديوهات متنقلة في منازلهم ، حيث لا يزال بإمكانهم إنتاج المزيد من الأعمال الموسيقية و الغنائية ، حيث أضطر منتجي الموسيقى لاستخدام بشكل متزايد الدردشات المرئية وخدمات البث لتبادل الأفكار ، والتعاون وتسجيل الأغاني مع المنتجين الآخرين .

كما أن المنتجين لا يزالون يعملون بشكل مباشر مع المغنين للكتابة والتعاون معهم، ولكن التفاعلات أصبحت " رقمية " فقط ، و ذلك لأن الإجتماعات وجها لوجه خلال هذه الفترة غير مناسبة تماما بسبب COVID-19.



Camila Cabello and Shawn Mendes Camila Cabello and Shawn Mendes

تأتي كاميلا كابيلو والنجم شون مندس في المقدمة حيث يتعاون الثنائي الآن علي إنجاز عدد من الأعمال الغنائية معا، والتي يتوقع المعنيين بالموسيقي والغناء أن أعمال النجمين القادمة قادرة علي تحقيق نجاح كبير مثل أغنيتهما SENEORITA .



Miguel Miguel

كما يعمل النجم العالمي ميجال من الحجر المنزلي الذاتي علي تقديم أعمال غنائية جديدة سيعمل علي اطلاقها .

و تضم قائمة النجوم والمنجين الذين يعملون حاليا من الحجر المنزلي لانتاج المزيد من الاعمال الغنائية كل من DJ D-Nice و النجم العالمى جون ليجاند و Brad Paisley و ديبلو و ديلون فرانسيس و جيمس بلاك و كاترين ماكفي و نيال هوران و Tyler the Creator و DJ Pauly D و كريس مارتن ، وغيرهم .



Brad Paisley



Chris Martin

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Diplo and Dillon Francis



DJ D-Nice



DJ Pauly D



James Blake



Katharine McPhee



Niall Horan



Tyler the Creator