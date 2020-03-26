شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إصابة رولا محمود بـ كورونا.. نهى العمروسى : عايشة فى لندن من 2016 وربنا يشفيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الفنانة نهى العمروسى صديقة الفنانة الشابة "رولا محمود"، أنها فوجئت من بعض الأصدقاء بإصابة رولا محمود بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنها تعيش فى لندن منذ عام 2016، ومنذ ذلك الوقت لا تعرف عنها أى شئ، موضحة أنها تحاول التواصل معها حالياً، خاصة أن صداقة قوية تربطهما منذ فترة كبيرة، مؤكدة أن رولا شخصية مهذبه وجميلة وفتاة طيبة القلب.

رولا محمود فنانة شابة شاركت في فيلم "معالى الوزير" مع النجم القدير الراحل أحمد زكى الذى عرض عام 2002، وشارك في بطولته لبلبة، كما شاركت رولا في مسلسل "كيد النسا" بطولة فيفى عبدة وسمية الخشاب، عام 2011، إخراج أحمد صقر، وتأليف حسين مصطفى محرم.

وكانت رولا محمود قد أعلنت إصابتها بفيروس كورونا عبر موقع التغريدات القصيرة تويتر، قائلة : مساكم صحة وعافية

للأسف حالتي من سئ إلي أسوأ.

أنا أصبت بالفيروس رغم اتخاذي جميع الاحتياطات اللازمه.

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للأسف النظام الصحي هنا حاليًا مفعم بحالات كثيره.

ولا أعلم إذا كانوا حتي مستعدين لعلاجي.

دعاءكم أكيد هيساعدني.

سأحاول الإستفسار في تغريداتي القادمه عن أي مكان للفحص بمنطقتي

محبتي، وفى حالة صحة تلك الخبر باصابة رولا محمود، تعد أول فنانة مصرية تعلن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، منذ تفشيه فى العالم.