نقيب الممثلين يكشف حقيقة وفاة الفنان محمود ياسين

نفى الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وفاة الفنان محمود ياسين إثر تدهوة حالته الصحية وهو الخبر الذي تم تداوله على نطاق واسع من مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الماضية، وأكد أشرف أن الفنان الكبير بحالة صحية جيدة ويعيش حياته بشكل طبيعي، وطالب الناس بعدم الترويج لشائعات مغرضة تسيء للفنانين وتحط من نفسيتهم.

وكانت الفنانة رانيا محمود ياسين، قد كشفت مؤخراً بعض الحقائق عن مرض والدها الفنان محمود ياسين مؤكدة أن والدها لا يستطيع أن يتحرك من المنزل، وممارسة الحياة الاجتماعية مع الآخرين مثل السابق. وهي الحقيقة التي صدمت الكثير من محبي الفنان الشهير خصوصاً مع عدم توضيح الأسرة لطبيعة حالته الصحية الا مؤخراً حيث أعلنت في وقت سابق أن والدها أصيب بانسداد في بعض شرايين المخ، منها الشريان الخاص بالذاكرة والكلام والحركة، ويعاني حالياً من ألزهايمر غير الشرس، لأنه يعرف كل أفراد الأسرة ويسأل عنهم.

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وجاءت تصريحات رانيا محمود ياسين عن حالة والدها الصحية بعد أن هاجمهم البعض بسبب تغيبه عن عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، مما دفع الأسرة للتقدم بالاعتذار لأسرة الرئيس السابق، وتبرير سبب الغياب.

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ونشرت شهيرة عبر حسابها على فيس بوك منشوراً قالت فيه:

أعتذر بشدة للسيدين جمال مبارك وعلاء مبارك، على عدم استطاعتنا تقديم واجب العزاء في الفقيد الغالي على قلوبنا لظروف زوجي الفنان محمود ياسين المرضية، ولن ننسى فضل الرئيس ما حيينا وندعو له باستمرار أن يرزقه الجنة ونعيمها.

آخر أعمال محمود ياسين فيلم جدو حبيبي وهو فيلم كوميدي رومانسي مصري من إنتاج عام 2012 شاركه بطولته كل من بشرى وأحمد فهمي وحقق نجاحاً كبيراً وقت عرضهن كما كان قد شارك في بطولة فيلم الجزيرة 1 وحقق من خلاله نجاحاً كبيراً مع أحمد السقا، والمخرج شريف عرفة.

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