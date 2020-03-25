احمد حلمي يستعرض مهاراته المنزلية في فترة العزل المنزلي.. بعمل محشي وكيك

شارك الفنان أحمد حلمي جمهوره فيديو له وهو يستعرض مهاراته المنزلية خلال فترة العزل المنزلي؛ مؤكداً أنه أصبح يتقن العديد من الحرف المنزلية مثل المحشي والكيك، وكذلك بات يلعب مع أولاده فترة أطول، واكتشف أشياء عديدة في أبنائه.

ولاقى الفيديو رواجاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفه البعض بأنه يتمتع بخفة الظل المعتادة من فنانهم المفضل أحمد حلمي.

يذكر أن أحمد حلمي شارك مؤخراً في منتدى شباب العالم الذي يقام حالياً بمدينة شرم الشيخ، بحضور الكثير من القيادات المصرية والعربية والأفريقية والأوروبية أيضاً.

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وحرص أحمد حلمي على مشاركة جمهوره ومحبيه عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بالمقطع الذي ظهر من خلاله في المنتدى، وعلق عليه قائلاً: «اللي جمعنا مش اختلافنا، اللي جمعنا إنسانيتنا، مش مهم اسمك مش مهم لونك أو مين أو جيت منين».

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يشار إلى أن آخر أعمال الفنان أحمد حلمي كان فيلم خيال مآتة، الذي شارك في بطولته بجانب مجموعة كبيرة من نجوم الفن، من بينهم: لطفي لبيب، وحسن حسني، وخالد الصاوي، ومنة شلبي، وياسر الطوبجي، وإنتصار، وبالرغم من تحقيق الفيلم لإيرادات كبيرة إلا أن الكثيرين انتقدوا العمل، وأكدوا أن أحمد حلمي كان اختياره هذه المرة لم يكن صائباً كعادته.

وخرج أحمد حلمي وأكد أن فيلمه المقبل سيكون مفاجأة للكثيرين، وسيقدم من خلاله وجبة سينمائية مميزة تبهر محبيه وجمهوره، ويقوم حالياً بالفعل بقراءة عدد من النصوص السينمائية، ولم يستقر على أي منها حتى الآن.

شاهدي الفيديو :