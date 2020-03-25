نفت ملكة جمال العرب السابقة الفنانة المغربية فاتي جمالي وجود علاقة حب تجمعها بالفنان اللبناني فارس كرم، الذي وصفته بالصديق العزيز؛ نافية وجود أية قصة حب تجمعهما سوياً، وعن الصورة التي جمعتهما وكانت سبباً في انتشار الشائعة قالت، إن الصورة تم التقاطها أثناء تواجد فارس كرم في المغرب؛ حيث تجمعهما صداقة قوية وليس من الضرورة أن تجمعها علاقة حب وارتباط بكل أصدقائها وكل فنان تلتقط معه صورة.

يذكر أن فاتي جمالي هي عارضة أزياء ومقدمة برامج وممثلة مغربية، اسمها الحقيقي فاطمة الزهراء جمالي، من مواليد «نوفمبر 1988».

Advertisements

تنحدر من مدينة الدار البيضاء، ولديها أصول أمازيغية، بدأت فاتي العمل كعارضة أزياء عندما كان عمرها 16 عاماً.

حاصلة على مجموعة من الألقاب في مسابقات الجمال، منها: لقب ملكة جمال أفريقيا 2013، وورلد نيكست توب موديل 2013، ومليحة العرب 2014؛ إضافة إلى ملكة جمال المغرب.

سنة 2016، شاركت في تقديم برنامج المقالب رامز بيلعب بالنار، كما شاركت في عدة مسلسلات تليفزيونية مغربية.

اقرئي ايضا : حقيقة ارتباط فارس كرم بملكة جمال العرب، بعد ظهورهما سوياً في المغرب