زوج بدور البراهيم: أنا من طلبت منها الابتعاد عن السوشال ميديا

كشف زوج خبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم، السبب الحقيقي لإخفائها من السوشال ميديا خلال الفترة الأخيرة وابتعادها عن الإعلام بشكل عام، مؤكداً أنه هو من طلب منها ذلك، وهي استجابت له وعن قصة حبهما وكيفية نشأتها قال على حسابه عبر سناب شات.

«كنت مجتمعاً معها بدبي لعمل إعلان لأحد منتجاتي والله وفق وأتزوجنا»، موضحاً أن أكثر شيء جذبه إليها هو جمالها وطيبتها.

اقرئي ايضا : اليسا تدعم وزيرة لبنانية بطريقة راقية بعد إصابتها بفيروس كورونا

Advertisements

يذكر أن بدور البراهيم من مواليد جدة 23 سبتمبر (أيلول) 1984م من أب سعودي وأم من أصول عراقية جنسيتها السعودية وديانتها الإسلام، وطائفتها الشيعية، وبرجها الفلكي برج العذراء، وعمرها الآن 36 سنه حتى تاريخ 2020. حالتها الاجتماعية متزوجة، مؤهلاتها العلمية شهادة بكالوريوس جامعة أوكسفورد قسم التجميل، مهنتها فن التجميل والماكياج.

تزوجت في 2020 وتردد أن مهرها مليون ريال، وأثار خبر زفافها جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي واختفت بعدها تماماً من على السوشال ميديا.